Al via della Cagliari SoloWomenRun 2020 la campionessa Claudia Pinna

Al via della Cagliari SoloWomenRun 2020, la corsa rosa solidale in programma domenica 8 marzo, ci sarà la campionessa Claudia Pinna.

“Voglio far parte di questo grande evento – dice – sarà un’ emozione soprattutto alla partenza, perché saremo tantissime! Non guardo tanto al lato agonistico, quanto all’ importanza di esserci, insieme ad altre donne, in un appuntamento così sentito”. Claudia, iscritta alla Challenge, la versione competitiva della corsa, è stata la protagonista della prima edizione della Cagliari SoloWomenRun, tagliando il traguardo insieme ad altre due campionesse, Valeria Straneo e Deborah Toniolo. In quella prima edizione, con 1585 donne al via, le tre runner avevano deciso di concludere la corsa insieme, simbolicamente. Intanto continuano senza sosta le iscrizioni alla 6. Cagliari SoloWomenRun, organizzata da 42Ksrl in collaborazione con Apd Miramar, con la co-organizzazione del Comune di Cagliari, il patrocinio della Regione Sardegna e sotto l’egida dell’Asi. Ci si avvicina sempre più al record nazionale di partecipazione per una corsa femminile. Le iscrizioni sono aperte online sul sito solowomenrun.it e ogni giorno al centro commerciale La Plaia di Cagliari.

Fonte: Casteddu On Line