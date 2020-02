Coronavirus, primo morto in Italia: è un uomo di 78 anni

È deceduto uno dei due anziani di Vo’ Euganeo, mai recatisi in Cina, risultati positivi al coronavirus. Lo riporta l’Agi, ma la notizia del decesso del 78enne è già stata data anche dai principali canali all news. L’uomo era stato ricoverato all’ospedale di Schiavonia, vicino Padova. Si chiamava Adriano Trevisan: l’anziano era ricoverato già da circa dieci giorni per varie patologie. È stato lo stesso presidente del Veneto, Luca Zaia, a comunicarlo al ministro della Salute Roberto Speranza. Il premier Giuseppe Conte, sia in serata sia nelle ultime ore, ha invitato tutti “alla calma. La soglia della precauzione è altissima”.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.