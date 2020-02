Cagliari, follia al Ss. Trinità: “Infermiere aggredito con un pugno in faccia”

Non c’è pace dentro l’ospedale cagliaritano Santissima Trinità. A pochi giorni dalla brutale aggressione subìta da un’infermiera, c’è da registrare un nuovo episodio di violenza. Ancora una volta, stando alla denuncia del sindacato Fials, il reparto “caldo” è quello di Psichiatria 1. Paolo Cugliara è il primo ad aver lanciato l’ennesimo sos-denuncia: “Un paziente, non controllato in modo corretto, ha sferrato con violenza un pugno sul volto di un infermiere di circa 50 anni. È l’ennesima aggressione in Psichiatria 1”, ricorda Cugliara, “l’infermiere ha rimediato una distorsione del rachide cervicale. Gli sono stati assegnati quindici giorni di infortunio”.

Fonte: Casteddu On Line

