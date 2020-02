Come previsto la conferenza di servizi convocata questa mattina nella sede della Provincia di Oristano ha messo in evidenza le criticità dell’impianto per la lavorazione dei reflui fognari provenienti dalla Puglia, realizzato dalla società Geco quasi a ridosso dell’abitato di Magomadas, al centro di fortissime contestazioni. Le criticità emerse riguardano proprio il mancato rispetto delle distanze dal centro abitato; il conflitto di questa tipologia di impianto con le norme a tutela del territorio del vino doc malvasia; e la tipologia del materiale che sarebbe da considerare un rifiuto.

Criticità confermate per l’impianto dei reflui di Magomadas: verso la chiusura? Stamane la conferenza di servizi in Provincia, a Oristano. Sit-in di protesta

Fonte: Link Oristano

