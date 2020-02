Troppi dispersi, aggiornate le mappe web di Baunei per gli escursionisti: “Thank you Mr Google”

“Thank you, Mr. Google. Ricordate le nostre segnalazioni a Mr. Google relative all’inesattezza delle sue mappe? Crediamo di sì, vuoi per il tam tam, vuoi perché da Mountain View, come già annunciammo, ci scrissero di esser pronti a porre rimedio agli errori. Bene, abbiamo provato sul campo l’adeguatezza delle nuove indicazioni della grande macchina mondiale e abbiamo trovato, con essa, verso Goloritzè e Cala Luna, la giusta via. Di questo, e dell’attenzione riservataci, noi ringraziamo Mr. Google. A voi non resta che venire a trovarci.” E’ il ringraziamento via social del sindaco di Baunei e consigliere regionale Salvatore Corrias al colosso Google, dopo le rimostranze dei mesi scorsi a causa delle mappe non aggiornate del supramonte ogliastrino, che hanno fatto perdere più di un’escursionista.