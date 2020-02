Coronavirus: Isola pronta ogni evenienza

"La situazione nell'Isola è sotto controllo - ribadisce l'esponente della Giunta Solinas - nei casi sospetti che si sono presentati l'applicazione dei protocolli previsti è stata tempestiva, a dimostrazione che la macchina dell'emergenza funziona". Attualmente, spiega, "non sono previsti ulteriori interventi, ma i canali con il ministero e l'Istituto superiore della Sanità sono costantemente aperti e siamo pronti a implementare le misure adottate in qualsiasi momento e in tempi rapidi qualora fosse opportuno". "Anche sul piano della comunicazione continueremo a informare i cittadini in maniera puntuale e corretta, per evitare allarmismi inutili e dannosi", chiarisce Nieddu.

Fonte: Ansa

