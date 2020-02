Coldiretti, i mercati di Campagna Amica si vestono in maschera a Cagliari, Nuoro, Oristano e Sssari

I mercati di Campagna Amica si vestono in maschera. Sfilate, giochi, degustazione e preparazione di dolci. Da domani e fino a martedì da Sassari a Cagliari passando per Nuoro e Oristano saranno tanti gli eventi in calendario dedicati alle famiglie e agli affezionati clienti, con i produttori in maschera che proporranno dolci e piatti tipici insieme ai cuochi contadini degli agriturismo.

Domani mattina il clou. A Sassari, sia all’Emiciclo che nel mercato coperto di Luna e sole, sarà carnevale a km0, con esposizione e degustazione dei dolci tipici, sfilate di gruppi e gioco della pentolaccia. Ci saranno anche i bambini della scuola primaria San Giuseppe, che stanno seguendo il progetto di educazione alla Campagna Amica. Per loro e per tutti gli altri bambini presenti saranno riservati diversi giochi e sorprese. A fine mattinata saranno premiati con l’attestato di Campagna Amica per la conclusione del progetto scolastico.

A Nuoro, domani al mercato coperto dell’Exmè tutti in maschera con musica, esposizione, vendita e laboratorio dei dolci del carnevale con la cuoca contadina Graziella Fele dell’agriturismo Camisadu e il Mastro fornaio Antonio Serra del laboratorio artigianale L’elisir Dolce e Salato. Inoltre in collaborazione con il bar Nobel 26 ci sarà l’aperitivo di carnevale.

Anche nel sud Sardegna il carnevale nei mercati è cominciato da giovedì a Cagliari in piazza dei Centomila e oggi a Quartu Sant’Elena in via della Musica e si prosegue domani a Monserrato in via del Redentore con maschere, dolci e in regalo le tradizionali ricette locali dei dolci carnevaleschi con il coinvolgimento delle scuole.

Martedì è ancora festa. A Oristano l’appuntamento è nel mercato coperto di via degli Artigiani con frittura e degustazione di zeppole e di formaggi arrosto in collaborazione con l’agrichef Diego Mura dell’agriturismo Sa Tanchitta e Niocola Mette de su Sessadolzu.

Sempre martedì Nuoro bissa questa volta in piazza Vittorio Emanuele con la cuoca contadina Maria Paola Masala dell’agriturismo Istentales che preparerà zeppole e dolci. Ci sarà anche l’animazione della ludoteca “Dietro mamma non siamo” e la scuola di zumba e lo spettacolo di Silvia Fronteddu.

