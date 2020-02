Cagliari piange Massimo Soro, muore a 54 anni un agente immobiliare molto conosciuto 

Come un fulmine a ciel sereno, anzi, di più. Massimo Soro, 54 anni, tra i più conosciuti e apprezzati agenti immobiliari di Cagliari, non c’è più. Un infarto se l’è portato via ieri notte. Per tanti anni, Soro, è stato uno dei punti di riferimento per chi voleva comprare una nuova casa o, semplicemente, aveva necessità di prendere un bilocale in affitto. Sempre molto intraprendente e amante dei viaggi, come testimoniano le sue tante foto su Facebook, Massimo Soro era conosciutissimo da tanti cagliaritani. Sono già decine i commenti di cordoglio sui social, tutti concordanti su un punto: se n’è andata una persona sempre incline al sorriso e alla battuta, capace di portare tranquillità anche nei momenti difficili. “Non posso credere che non ci sia più. Ci stavamo sentendo tutti i giorni perché con il suo consueto entusiasmo si stava occupando di una questione per la quale mi ero rivolta a lui”, scrive la consigliera comunale di FdI Enrica Anedda Endrich, “un mese fa, commentando il dispiacere e la preoccupazione per un amico comune che aveva avuto un infarto, ci eravamo detti che la nostra vita è appesa a un filo e che entrambi dovevamo rallentare il nostro ritmo di vita. Ricordo perfettamente dove eravamo e l’espressione del suo viso: mi rimarrà per sempre stampato in testa”. Anche Sese Sanna, da decenni negli uffici dello staff dei sindaci di Cagliari, dedica a Massimo Soro un ricordo speciale e commovente: “Per essertene andato senza avvisarci meriti una punizione, amico mio. Ma la meriti solo perché sarebbe un modo per riportarti qui tra noi. Fratello! Non ti dimenticherò mai”.

Fonte: Casteddu On Line