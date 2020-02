Sardegna, una bellissima primavera anticipata: weekend con temperature intorno ai venti gradi. La conferma dalle previsioni di Meteo Sardegna: “Sabato saranno gradevoli e già potrebbero avvicinarsi ai 20°C in alcune località della nostra regione, domenica potrebbero superare tale valore soprattutto lungo la fascia orientale laddove si farà sentire un po’ più di vento da ovest. Volendo proiettarci a lunedì, niente di nuovo da segnalare. Sarà l’ennesima giornata mite, nettamente primaverile”. Ed è il caso di dire che l’inverno quest’anno ha bussato solo in parte, con poca neve.

Fonte: Casteddu On Line

