Tutti i nuovi posti di lavoro in Sardegna: ecco gli annunci della settimana, assunzioni in palio in molti settori.

TORTOLI’. Lavapiatti

Un’azienda di Tortolì cerca un lavapiatti. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Tortolì o al proprio CPI di iscrizione.

CAGLIARI. Dottore commercialista e consulente del lavoro

Un’azienda di Cagliari cerca un dottore commercialista e un consulente del lavoro. Si offre un contratto di apprendistato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Cagliari o al proprio CPI di iscrizione.

ARZACHENA. Impiegato amministrativo

Un’azienda di Arzachena cerca un impiegato amministrativo. Si offre un contratto a tempo indeterminato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Olbia – Sede decentrata di Palau o al proprio CPI di iscrizione.

PULA. 4 autisti di autobus

Un’azienda di Pula cerca 4 autisti di autobus. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Assemini – Sede decentrata di Pula o al proprio CPI di iscrizione.





CAGLIARI. 2 attori

Un’azienda di Cagliari cerca 2 attori. Si offre un contratto di collaboratori. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Cagliari o al proprio CPI di iscrizione.

CAGLIARI. Operatore amministrativo

Un’azienda di Cagliari cerca un operatore amministrativo. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Cagliari o al proprio CPI di iscrizione.

ALGHERO. Autista di autobus

Un’azienda di Alghero cerca un autista di autobus. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Alghero o al proprio CPI di iscrizione.

CAGLIARI. 3 muratori

Un’azienda di Cagliari cerca 3 muratori. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Cagliari o al proprio CPI di iscrizione.

CARBONIA. Ottico e farmacista

Un’azienda di Carbonia cerca un ottico e un farmacista. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Carbonia o al proprio CPI di iscrizione.

OLBIA. Ingegnere ambientale

Un’azienda di Olbia cerca un ingegnere ambientale. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Olbia o al proprio CPI di iscrizione.

GHILARZA. Badante

Privato cerca a Ghilarza una badante. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Ghilarza o al proprio CPI di iscrizione.

CARBONIA. 2 giardinieri

Un’azienda di Carbonia cerca 2 giardinieri. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Carbonia o al proprio CPI di iscrizione.

CARLOFORTE. Muratore

Un’azienda di Carloforte cerca un muratore. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Carbonia o al proprio CPI di iscrizione.

SASSARI. Termoidraulico

Un’azienda di Sassari cerca un termoidraulico. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI Sassari o al proprio CPI di iscrizione.

SINISCOLA. Cuoco di ristorante

Un’azienda di Siniscola cerca un cuoco di ristorante. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI Siniscola o al proprio CPI di iscrizione.

TERRALBA. 5 consulenti finanziari

Un’azienda di Terralba cerca 5 consulenti finanziari. Si offre un contratto di lavoro autonomo. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Terralba o al proprio CPI di iscrizione.

SANLURI. 5 consulenti finanziari

Un’azienda di Sanluri cerca 5 consulenti finanziari. Si offre un contratto di lavoro autonomo. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Sanluri o al proprio CPI di iscrizione.

SAN GAVINO MONREALE. 5 consulenti finanziari

Un’azienda di San Gavino Monreale cerca 5 consulenti finanziari. Si offre un contratto di lavoro autonomo. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di San Gavino Monreale o al proprio CPI di iscrizione.

PALAU. Muratore

Un’azienda di Palau cerca un muratore. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI Olbia – Sede decentrata di Palau o al proprio CPI di iscrizione.

DORGALI. Cuoco di ristorante, lavapiatti e 2 camerieri di sala

Un’azienda di Dorgali cerca un cuoco di ristorante, un lavapiatti e 2 camerieri di sala. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Nuoro o al proprio CPI di iscrizione.

PISCINAS. Mungitore

Un’azienda di Piscinas cerca un mungitore. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI San Gavino Monreale o al proprio CPI di iscrizione.

OLBIA. 2 agenti di commercio

Un’azienda di Olbia cerca 2 agenti di commercio. Si offre un contratto di lavoro autonomo. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Olbia o al proprio CPI di iscrizione.

SASSARI. 2 agenti di commercio

Un’azienda di Sassari cerca 2 agenti di commercio. Si offre un contratto di lavoro autonomo. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Sassari o al proprio CPI di iscrizione.

OLBIA. Operatore sociosanitario

Un’azienda di Olbia cerca un operatore sociosanitario. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Olbia o al proprio CPI di iscrizione.

NURECI. Assistente sociale

Un’azienda di Nureci cerca un assistente sociale. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Ales o al proprio CPI di iscrizione.

BADESI. Varie figure

Un’azienda di Badesi cerca 50 addetti pulizia camere, 20 facchini, 10 addetti al ricevimento merci, 7 elettricisti, 30 cuochi d’albergo, 10 bagnini. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Tempio Pausania o al proprio CPI di iscrizione.

OROSEI. 3 receptionist e 1 lavapiatti

Un’azienda di Orosei cerca 3 receptionist e un lavapiatti. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Siniscola o al proprio CPI di iscrizione.

CARBONIA. Educatore professionale

Un’azienda di Carbonia cerca un educatore professionale. Si offre un contratto a tempo determinato. Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Carbonia o al proprio CPI di iscrizione.

SANT’ANNA ARRESI. 3 camerieri di ristorante, 1 cuoco capopartita e 2 banconieri di bar

Un’azienda di Sant’Anna Arresi cerca tre camerieri di ristorante, 2 banconieri di bar e un cuoco capo partita. Si offre un contratto a tempo determinato.Candidatura sul portale Borsa Lavoro: www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro. Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi al CPI di Carbonia o al proprio CPI di iscrizione.

CANTIERI e ART 16 (Selezioni per le pubbliche amministrazioni)

SENORBI’. Giardinieri

Il comune di Senorbì assume con una selezione articolo 16 tre giardinieri con contratti full time e part time. Domande dal 24 al 28 febbraio. Info nel CPI di Senorbì.

MILIS. Muratore

Il comune di Milis assume con selezione art. 16 un muratore in pietra e mattoni. Le domande si possono presentare dal 10 al 27 febbraio. Info nel CPI di Oristano.

VILLASIMIUS. Muratore e necroforo

Il comune di VIllasimius assume per il cantiere comunale un muratore in mattoni e un necroforo. Domande Dal 17 al 25 febbraio. Info nel CPI di Quartu Sant’Elena.

TERRALBA. Idraulici

Il consorzio di bonifica dell’oristanese assume con selezione articolo 16, tre idraulici con patente B a tempo determinato per sei mesi. Domande dal 2 al 6 marzo. Info nel CPI di Terralba.

ORISTANO. Selezione art. 16

Il consorzio di bonifica dell’oristanese assume 10 operai comuni e 8 idraulici tutti a tempo determinato per sei mesi. Domande dal 27 febbraio al 4 marzo. Info nel CPI di Oristano.

NURAMINIS. Elettricista

Il comune di Nuraminis assume con selezione art. 16 un elettricista a tempo indeterminato. Domande dal 23 al al 27 marzo. Info nel CPI di Senorbì o nel proprio CPI di iscrizione.

ORTUERI. Selezione al comune

Il comune di Ortueri assume con selezione articolo 16, un esecutore tecnico a tempo indeterminato, 18 ore settimanali. Domande dal 16 al 27 marzo. Info nel CPI di Sorgono

BARADILI. Cantiere

Il comune di Baradili assume per il cantiere 3 manovali. Domande entro il 25 febbraio. Info nel CPI di Mogoro.

MACOMER. Selezione Agris

L’Agris assume con selezione articolo 16 per la sede di Macomer, un pastore a tempo determinato per tre mesi Domande dal 5 al 11 marzo. Info nel CPI di Macomer.

TONARA. Cantiere

Il comune di Tonara assume per il cantiere un impiegato tecnico geometra o ingegnere. Domande entro il 25 febbraio. Info nel CPI di Sorgono.

OLMEDO. Selezione Agris

L’Agris assume con selezione articolo 16 per la sede di Bonassai (Olmedo), due pastori a tempo determinato per tre mesi Domande dal 5 al 11 marzo. Info nel CPI di Alghero.

SODDI’. Selezione al comune

Il comune di Soddì assume con selezione articolo 16, un muratore a tempo indeterminato, 18 ore settimanali. Domande dal 23 al 27 marzo. Info nel CPI di Ghilarza o nel proprio CPI di iscrizione.

NULVI. Cantiere

Il comune di Nulvi assume per il cantiere comunale un capo squadra geometra, un autista con patente B e con abilitazione alla conduzione dei trattori e quattro operai generici. Domande entro il 27 febbraio. Info nel CPI di Castelsardo.

BONO. Cantiere

Il comune di Bono assume per il cantiere un giardiniere e due motoseghisti, tutti in possesso di patente B. Domande entro il 28 febbraio. Info nel CPI di Ozieri e Bono.







LEGGE 68

OLBIA . Manutentore (iscritto alla 68)

Un’azienda di Olbia cerca un manutentore iscritto alle liste della legge 68 nei CPI di Olbia e Tempio, art. 18 (categorie protette). Si offre un contratto a tempo determinato parziale (24 ore settimanali) per 6 mesi. Domande dal 25 febbraio al 6 marzo. Info nel CPI di iscrizione.

PORTOSCUSO. Addetto alle pulizie industriali (iscritto 68)

Un’azienda assume per la sede di Portoveseme, un operatore di impianto addetto alle pulizie industriali, iscritto alle liste della legge 68, articolo 1 (disabili), in uno dei CPI della Sardegna. Si offre un contratto a tempo determinato per 10 mesi. E’ necessario avere esperienza e patente B. Domande dal 24 febbraio al 6 marzo. Info nel proprio CPI di iscrizione.

SASSARI. Operaio (iscritto 68)

Un’azienda di Sassari assume un operaio addetto alla produzione di manufatti cementizi iscritto alla legge 68 (art. 1 disabili) nei CPI Sassari, Alghero, Bonorva, Castelsardo, Ozieri. Si offre un tirocinio di sei mesi e in seguito un tempo determinato 7 mesi, 40 ore settimanali. Domande entro il 28 febbraio. Info nel CPI di Sassari o nel proprio CPI di iscrizione.



