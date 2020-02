Airport Run a Olbia, prima corsa in uno scalo in Italia

di Gian Mario Sias

Il "Costa Smeralda" di Olbia fa il botto anche senza voli. Chiuso dal 3 febbraio al 13 marzo per il restyling e l'allungamento della pista in vista dell'incremento di traffico, l'aeroporto diventa un tracciato podistico. Domenica 1 marzo è in programma "Airport Run 2020", la prima gara di atletica mai disputata in Italia sulla pista d'atterraggio di un aeroporto. Dopo Gatwick, Budapest, Atene e Zagabria, anche Olbia testa un evento tra sport, socialità e beneficenza.ì

La Geasar, società che gestisce lo scalo, arricchisce con la manifestazione podistica non agonistica il programma di "Flight Club", cartellone varato per tenere vivo l'aeroporto anche durante i lavori, per consentire alla comunità locale di vivere gli spazi aeroportuali in maniera diversa, per favorire le attività che operano nello scalo e per tentare un record: incrementare le presenze stagionali anche senza collegamenti aerei.

Tra musica, artigianato artistico, sapori della tradizione, cinema e intrattenimento per bambini, scienza, tecnologia, laboratori, rassegne cinofile, letteratura e benessere, ogni giorno l'aeroporto è invaso da scolaresche e cittadini che scoprono un luogo ormai integrato col tessuto economico e sociale di Olbia, anche grazie alla presenza dell'Università e all'organizzazione di eventi non collegati all'attività aeroportuale. Airport Run 2020 è la ciliegina sulla torta ed è organizzata con Atletica Olbia, Civitas Olbia e Podistica Amatori Olbia, il patrocinio del Comune di Olbia e il contributo di Decathlon, Sixt e Volotea per destinare il ricavato all'associazione per disabili "Speady Sport Onlus". Si parte alle 10 con le gare dei bambini da 6 a 12 anni su distanze da 300 metri in su. Alle 11 via alla corsa sulle distanze di 5 e 10 chilometri. È ammesso camminare: anche i meno allenati potranno ammirare la location, difficilmente visitabile altrimenti. La musica scandirà il ritmo della gara, l'iscrizione costa 15 euro per gli adulti e 10 per i bambini, mentre per la gara riservata ai piccoli si pagano 5 euro. La quota include il "pacco gara" con maglietta, zainetto, voucher sconto di 5 euro per Decathlon, panino e bibita.

Dalle 13, poi, tutti alla "La Festa del Cuoco". Associazione Cuochi Gallura, Ais, Aibes, Amira e Cortesa propongono a 10 euro i piatti della tradizione con prodotti del territorio. Il ricavato è per il Volontariato Vicenziano. Alle 16 "Airport Run Festivalbar Band", la cerimonia di premiazione: l'assessorato comunale dello Sport consegna le proprie coppe e vengono assegnati i voucher di Volotea ai primi classificati. Le iscrizioni alle gare non competitive da 5.000 e 10.000 metri possono essere fatte online sulla pagina web del sito Geasar https://www.geasar.com\flightclub o in alternativa all'Infopoint situato nella zona arrivi dell'Aeroporto di Olbia. Tutte le info sono reperibili su www.geasar.it/flight-club/apron-run.