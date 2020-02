San Gavino, riapre la strada che collega la Marmilla a ospedali e scuole: la vittoria del comitato

Venerdì

21 febbraio 2020, l’Assessore regionale ai Lavori Pubblici Roberto

Frongia

e

il Direttore

Generale

dell’Assessorato Dott. Piero Teodosio

Dau

ha

nno

incontrato una delegazione del

Comitato

per la SP

62

.

Durante

l’incontro sono state esposte le ragioni che hanno portato alla costituzione del Comitato

che

nasce dalla preoccupazione di tantissimi cittadini per

il

protrarsi della chiusura della Strada

Provinciale

62.

La

strada che collega i comuni di Sardara e San Gavino è un collegamento fondamentale per gran

parte

dei paesi della

Marmilla

e dell’Alta

Marmilla

con la stazione ferroviaria,

con

l’ospedale

e con

le

scuole superiori di San Gavino ed è

il

percorso

più breve per arrivare da Iglesias e dal Sulcis

all’innesto

della Carlo Felice in direzione Oristano-Sassari.

Durante

l’incontro è stata espressa la preoccupazione per le condizioni di sicurezza della strada. In

particolare

è stato evidenziato che la ristrettezz

a

delle corsie, il numero insufficiente delle piazzole

di

sosta per le fermate d’emergenza e i guardrail laterali anche nei tratti pianeggianti

,

la rendono

estremamente

pericolosa.

La

strada

però

dev’essere

riaperta

in tempi brevi per porre fine ai disagi degli studenti, dei

lavoratori

pendolari che utilizzano il treno, di chi si reca all’ospedale, e degli operatori turistici,

commerciali,

artigianali e agricoli che in questi mesi sono stati pesantemente penalizzati.

I

rappresentanti del

Comitato

hanno chiesto che la Regione e lo Stato intervengano per

garantire

la

percorribilità della strada in sicurezza, con l’allargamento delle corsie

con

l’acquisizione della

fascia

laterale di proprietà del Consorzio di Bonifica

.

L’A

ssessore

Frongia

e il Direttore

Dau

hanno assicurato

il

loro intervento

per

anticipare

riapertura

della

strada

.

L’Assessore

ha condiviso la necessità

di

realizzare ulteriori lavori per la messa in sicurezza della SP

62

(allargamento della strada, razionalizzazione degli accessi ai fondi agricoli e alla viabilità

rurale…)

e ha assicurato che verrà affidato in tempi brevissimi un incarico per lo studio di fattibilità

della

nuova strada che dovrà essere pronto entro cinque mesi. Sulla base

di

tale studio di fattibilità

verrà

redatto il nuovo progetto che verrà realizzato con fondi regionali e col Fondo per lo Sviluppo

e

la Coesione (FSC) di prossima programmazione.

I

rappresentanti del Comitato hanno sottolineato che continueranno a impegnarsi per

la

realizzazione

della nuova SP 62, che vigileranno sulla tempistica del suo iter

in

un rapporto di

collaborazione

con tutti i livelli istituzionali, pronti

comunque

anche

alla mobilitazione popolare

per

ottenere

il diritto a una strada

che

risponda ai problemi di viabilità e di sicurezza, e che

favorisca

la crescita economica,

occupativa

e sociale di un territorio a rischio spopolamento.

L’assessore

ha assicurato che il Comitato per la SP 62 verrà costantemente informato sull’iter per la

realizzazione

della nuova strada

,

le tempistiche

e

il cronoprogramma.

Apprendiamo

ora che la Provincia ha comunicato che ‘ La strada provinciale 62 Sardara – San

Gavino,

riaprirà al traffico veicolare giovedì prossimo, il 27 febbraio, a mezzogiorno.’ PROMESSA

MANTENUTA.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.