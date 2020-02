San Sperate, ecco gli autovelox mobili arancioni: “Li posizioneremo a turno nelle varie strade”. L’annuncio su Fb del sindaco Enrico Collu con un “post muto”: ecco gli autovelox per ridurre il rischio incidenti, occhio alle multe. Il sindaco ha poi risposto sulla sua bacheca alle domande di alcuni cittadini spiegano meglio la nuova iniziativa nel traffico cittadino: “L’autovelox che abbiamo preso può essere montato anche su treppiede e posizionato a turno in qualunque strada”. Insomma, d’ora in avanti nelle strade del paese bisognerà fare attenzione, e il sistema potrebbe approdare anche in altri Comuni dell’area vasta cagliaritana.

Fonte: Casteddu On Line

