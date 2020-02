Cagliari, anziano investito da un’auto in via Bacaredda

Incidente stradale questa mattina nel quartiere di Villanova.

Investimento di pedone in via Bacaredda. Una Fiat Punto condotta da una 56enne residente in città, oltrepassato l’incrocio con la via San Rocco, ha investito

un pedone di 82 anni che attraversava la strada distante dalle strisce.

Il pedone è caduto a terra ed è rimasto ferito; è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu in codice giallo.

Fonte: Casteddu On Line