I giovani e la Sartiglia: spazi chiusi ai Saia e ai giardinetti, torri faro davanti al “Classico”

Le nuove disposizioni concordate a Oristano durante la riunione in Prefettura

Oristano blindata anche fuori dal percorso Sartiglia. Per quest’anno, la Prefettura ha disposto di intensificare i transennamenti e l’illuminazione anche ai giardini del Liceo De Castro, da alcuni anni punto di ritrovo dei giovani, sotto i Palazzi Saia e ai giardini di viale Reppubblica.

Il giardino del Liceo sarà illuminato a giorno, con tre torri faro fatte arrivare per l’occasione da Cagliari, mentre sotto i Palazzi Saia sarà vietata la sosta. Il capocondomino ha richiesto, infatti, al Prefetto di intervenire per evitare che come ogni anno, sotto il palazzo si manifestino situazioni sgradevoli.

Le nuove disposizioni sono state concordate durante la terza riunione sulla Sartiglia del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto di Oristano, tenutasi stamane, e alla quale hanno preso parte i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Sindaco del Comune di Oristano e il Presidente dell’Istituzione Sa Sartiglia.

Durante la riunione, i presenti hanno concordata di estendere l’ordinanza sindacale con la quale si vieta l’introduzione e la detenzione di bottiglie in vetro, anche contenenti alcolici, non solo nell’area interessata dalla manifestazione ma anche in quelle in cui lo scorso anno erano state registrate alcune criticità.

Nel corso dell’incontro, è stata altresì approvata la versione definitiva del protocollo relativo alla effettuazione dei controlli (alcooltest e narcotest) nelle giornate precedenti e successive a quelle di domenica 23 e martedì 25 febbraio, applicato con successo già lo scorso anno, che è stato adeguato alle mutate competenze e al nuovo contesto organizzativo della Fondazione Oristano e della

Istituzione Sa Sartiglia.

Sono state infine esaminate le questioni relative ai dispositivi di sicurezza previsti anche per lo svolgimento delle manifestazioni collegate al carnevale “Su Marrulleri” di Marrubiu e “Sa Carrela ‘e nanti” di Santu Lussurgiu, nelle quali saranno applicate misure sostanzialmente analoghe a quelle messe in campo

per la Sartiglia di Oristano.

Venerdì, 21 febbraio 2020

