Su Marrulleri: punta a un’edizione da record il carnevale di Marrubiu

Su Marrulleri: il carnevale di Marrubiu punta a un’edizione da record

Via agli appuntamenti. Programma e informazioni utili Il sorriso della maschera de Su Marrulleri si prepara a sfoggiare nuovamente il suo sorriso, con la quarantaduesima edizione del Carnevale Universale, promosso dal Comune di Marrubiu, l’associazione Su Marrulleri e la collaborazione delle associazioni locali. La ricorrenza, entra nel vivo domenica 1° marzo e, come ogni anno, sarà meta di migliaia di visitatori da tutta la Sardegna che concorrono a decretare il successo del carnevale marrubiese, perché è “Marrulleri su bottu”, così come recita la canzone con cui quest’anno l’artista sardo Benito Urgu ha voluto omaggiare la rassegna. Ieri, giovedì grasso, sono stati i bambini ad alzare il sipario sulla edizione 2020 di Su Marrulleri. “Non c’è esordio migliore che quello di regalare una serata di spensieratezza e gioia ai nostri piccoli, i protagonisti del futuro di questa tradizione”, hanno commentato il sindaco di Marrubiu, Andrea Santucciu e l’assessore alla cultura Luca Corrias. La sfilata ha attraversato le vie del paese, per proseguire nella palestra del paese, con i ragazzi del servizio educativo “Aggregati e connessi” che hanno premiato il gruppo mascherato più numeroso e colorato. La seconda tappa del colorato e allegro carnevale è in programma domenica prossima 23 febbraio, dalle 17, con la sfilata dei carri e delle maschere locali. Concluderà la serata il DJ set. La data da segnare in calendario per il gran finale è, appunto, quella di domenica 1° marzo. Si comincia in tarda mattinata con “Degustando Su Marrulleri 2020”, la rassegna delle attività agroalimentari dell’Unione dei Comuni del Terralbese, organizzata dalla Consulta delle attività produttive e dal Comune. Dalle 15, nel punto ristoro di via Tirso, panini, patatine, vino e birra. Dalle 19, la cena con fagioli, porchetta arrosto, patatine e birra. “Il ricavato verrà utilizzato per finanziare il carnevale marrubiese”, spiegano dal Comune e dall’associazione Pro Su Marrulleri , “e far diventare questa tradizione un’eccellenza conosciuta in tutta la Sardegna e l’Italia”. Nel pomeriggio alle 16 al via all’attesa sfilata interprovinciale del Carnevale Universale. A seguire Radiolina DJ set. Sia la data di domenica prossima, 23 febbraio, sia la data di domenica 1° marzo, saranno arricchite da un’ampia area food con carnival gourmet, drink e la tradizionale zippolata.

Su Marrulleri. È una storia nata nel 1978, quella de Su Marrulleri, mantenuta viva grazie al costante impegno del Comune, dell’associazione Pro Su Marrulleri, della Pro Loco, delle attività produttive e di tanti cittadini appassionati. “Vogliamo che questa tradizione continui ad essere tramandata di generazione in generazione”, commenta il sindaco di Marrubiu, Andrea Santucciu. “È il nostro obiettivo comune, che ripercorre la scia di tanti nomi saggi del nostro carnevale: i D’Alessandro, voci storiche della sfilata dei carri; Romano Cau, oggi Presidente della Pro Loco e Gianfranco Spiga, noto come Su Pirata». E proprio a Spiga va il merito di aver realizzato la maschera di legno diventata simbolo de Su Marrulleri, che, con le sue due facce, ne scandisce i momenti cruciali: l’allegria del carnevale, espressa dal volto sorridente e la malinconia che lascia la fine dei festeggiamenti, rappresentato dal volto triste. Informazioni di servizio. Per la sfilata di domenica 1° marzo ci sarà il servizio bus da Cagliari con partenza da piazza dei Centomila alle 13.45, in collaborazione con l’associazione “Ajò in pullman”. Su richiesta il pullman effettuerà fermate a Monastir, Serrenti, Sanluri e Uras. Per informazioni, contattare il numero 366 4202540.

Fonte: Link Oristano