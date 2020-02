Cagliari, il nuovo sport degli incivili: buste di rifiuti lanciate sui tetti

C’è chi se le tenta tutte pur di non fare la raccolta differenziata e riempire, ogni giorno della settimana, questo o quel mastello. L’ultimo folle tentativo di disfarsi dei rifiuti in maniera illegale? Lanciarli sopra i tetti. Almeno, questa è la denuncia fatta sui social da alcuni residenti nel rione di San Benedetto. La foto è emblematica: si possono contare almeno sei sacchetti sopra una tettoia di uno dei palazzi di via Foscolo. Come siano arrivati sin lì è facile intuirlo: qualcuno li ha lanciati. E il commento di una residente è quanto mai chiaro: “Questo è ciò che vedo dalla mia finestra, in via Foscolo. Che vergogna, incommentabile”.

