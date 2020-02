Evade dai domiciliari e ferisce un poliziotto: 38enne in manette a Olbia

Durante le fasi dell’arresto uno dei poliziotti ha riportato lesioni giudicate guaribili in tre giorni. Il comportamento estremamente violento è continuato anche all’esterno poiché l’uomo, fatto salire sull’auto di servizio con non poca fatica, con un calcio ha sfondato uno dei vetri posteriori. Inoltre, condotto nella camera di sicurezza del Commissariato, ha attuato gesti autolesionistici, procurandosi una ferita sulla fronte, curata da personale medico del 118.

Gli agenti hanno fatto un controllo domiciliare presso l’abitazione dalla quale l’uomo si allontanava spesso senza alcuna altra ragione, se non per andare a comprare bevande alcooliche.

La Squadra Volante del Commissariato di Olbia ha proceduto in all’arresto in flagranza di un 38enne olbiese, per evasione, danneggiamento, minacce, resistenza e violenza ad un pubblico ufficiale.

Fonte: Casteddu On Line

