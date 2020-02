Auto in sosta in fiamme a Senorbì, intervengono i vigili del fuoco

Incendio di un’autovettura nella notte a Senorbì, i Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

La squadra di pronto intervento “9A” dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mandas è intervenuta nella tarda notte in via Margotti, a Senorbì, per l’incendio di un’auto in sosta. Le fiamme hanno sfiorato la struttura di un’abitazione vicina, danneggiando anche una seconda autovettura in sosta.

Gli operatori all’arrivo sul posto hanno delimitato l’area e provveduto allo spegnimento del rogo.

L’area è stata messa in sicurezza.

Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento da parte del ROS (Responsabile operazioni di soccorso) dei Vigili del Fuoco.

