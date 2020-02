Cagliari piange Marco Locci, storico calciatore e dirigente de La Palma: “Addio, campione”

Un calciatore bravissimo e, fuori dal campo, un uomo gentilissimo e molto benvoluto. Marco Locci, anni fa, ha anche guidato la società sportiva cagliaritana de La Palma: 72 anni, ha perso la vita a causa di un incidente dalle dinamiche ancora poco chiare, avvenuto sulla Strada statale 130, all’altezza della rotonda di Decimomannu. Con lui c’era Antonello Matta, il sessantaquattrenne di Pula che, subito dopo l’impatto tra la loro Ford Fiesta e un’Audi, è stato stroncato da un infarto. Locci ha cercato di lottare per restare in vita e, con lui, anche i bravissimi medici del Policlinico di Monserrato. Ma quelle ferite, purtroppo, alla fine hanno avuto la meglio.

Fonte: Casteddu On Line

