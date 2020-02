Prostituzione: pm, 6 anni a sacerdote

Sei anni di reclusione e una multa di 5mila euro per favoreggiamento della prostituzione e assoluzione dall'accusa di violenza sessuale. Sono le richieste sollecitate oggi dal pm Marco De Crescenzo nel processo a Oristano a don Giovanni Usai, il fondatore della comunità di recupero per detenuti "Il Samaritano", che era stato arrestato poco più di nove anni fa. Per il coimputato di origine nigeriana, Alphonsus Eze, anche lui accusato di favoreggiamento, il pubblico ministero ha chiesto la condanna a tre anni.

Fonte: Ansa

