Paura a Iglesias, furgoncino in transito prende fuoco in via Valverde

Iglesias, un incendio è scoppiato nel vano motore di furgoncino in transito. I Vigili del Fuoco hanno evitato la propagazione delle fiamme all’intero veicolo. Dopo una richiesta di soccorso arrivata alla sala operativa 115, la squadra di pronto intervento “5A” dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias è intervenuta dopo le ore 17 per un’incendio che si è sviluppato nel vano motore di furgoncino che si trovava transito in via Valverde ad Iglesias.

Il conducente dopo aver visto il fumo denso che usciva dal vano motore si è fermato in tempo ad un lato della carreggiata,

dopo essersi allontanato per mettersi in sicurezza, ha tempestivamente chiamato il numero di emergenza 115.

Gli operatori della squadra VVF all”arrivo sul posto hanno provveduto a spegnere il rogo che si è sviluppato nella parte anteriore della carrozzeria evitando la propagazione delle fiamme all’intero veicolo. Le probabili cause dovute ad un cortocircuito o surriscaldamento di parti meccaniche.

