Pula, vittoria della Medau: il Tar sospende il commissario della Regione

La decisione dei giudici amministrativi è di oggi. Il Tar ha tenuto conto che l’amministrazione comunale (difesa dagli avvocati Barberio e Porcu) anche prima dell’atto di diffida della Regione e della nomina del commissario, avesse già assegnato diversi incarichi a tecnici esterni per l’elaborazione degli atti istruttori. Così ha deciso per una sospensione parziale ed è stato assegnato un termine al Comune di Pula entro il quale adottare il puc. Termine fissato al 31 maggio 2020.

Il braccio di ferro tra Regione e Pula parte il 9 gennaio scorso quando l’assessorato agli Enti locali nomina l’architetto Francesco Cilloccu come commissario per definire il piano urbanistico comunale, attorno al quale ruotano interessi milionari (porto, ecc).

Fonte: Casteddu On Line

