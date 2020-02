Cagliari, carnevale 2020 nel ricordo della scrittrice Rosaria Floris

Ci funti is zippulas e is meraviglias,

is tribulias de sa vida de is mammas insoru, ancora aicci turmentada.

Un anno fa ci lasciava una grande donna: Rosaria Floris scrittrice, giornalista, donna impegnata nel sociale e nella cultura, una cagliaritana distinta, mai supponente. Ho avuto il piacere di scrivere, dibattere, di discutere delle vicende e storie della nostra città. Mai scontata e mai banale, Rosaria sapeva descrivere senza voli pindarici: sia la cucina casteddaia, che il carnevale, che sa ratantira, sia la storia di Sant’Efisio come spettacoli e culture importanti. È una casualità che oggi, giovedì grasso, ricorra l’anniversario del decesso, il carnevale casteddaiu di cui scrivemmo insieme, comprende due suoi contributi di cui mi onoro, avendo curato il libro “È morto canciofalli…”. Ci ha lasciato un anno fa, ci ha lasciato una poesia che oggi, proprio per la coincidenza, voglio riproporvi:

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.