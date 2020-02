Lo schianto alla rotonda di Decimo e il tragico infarto: così è morto Antonello Matta, 64enne di Pula

Stava viaggiando e si era scordato i documenti a casa sua, Antonello Matta, il 64enne di Pula morto nel drammatico incidente avvenuto sulla Ss 130, all’altezza della rotonda di Decimomannu. Gli agenti della Polstrada sono riusciti a risalire alla sua identità dopo tutta una serie di verifiche: l’uomo si trovava al volante della sua auto quando c’è stato lo schianto, abbastanza grave, con un’altra macchina. A ucciderlo non è stato l’impatto, ma un improvviso arresto cardiaco sopraggiunto nei secondi successivi all’impatto. Matta, stando alle primissime informazioni disponibili, viveva a Pula da molti anni ma era molto conosciuto anche a Cagliari e Villasor. I medici a bordo dell’aereo dell’elisoccorso, atterrato nella zona dopo pochi minuti, insieme ai colleghi del 118, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. La dinamica dell’incidente non è stata ancora chiarita: una delle auto coinvolte ha centrato, di lato, l’altra vettura. La ricostruzione è affidata agli uomini della polizia Stradale, ancora al lavoro per riuscire a capire cosa sia esattamente successo in una rotonda teatro, purtroppo, di troppi schianti.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.