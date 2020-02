Giallo sulla morte di Giorgio, 27 anni: la strana morte del ragazzo italiano in Uzbekistan

Giallo sulla morte di Giorgio, 27 anni: la strana morte dell’italiano in Uzbekistan. Muore in Uzbekistan a 27 anni: è davvero un mistero fitto quello della scomparsa di Giorgio Gheno. Il giovane, originario di Bessica di Loria, è stato trovato senza vita in un appartamento della capitale Tashkent. Per le autorità locali sarebbe stato vittima di un malore“, come riporta oggi Treviso Today. Si trovava da tre mesi all’estero, era un grande appassionato di fitness e body building. IU familiari sono distrutti al dolore e ancora non sanno quando la salma potrà rientrare in Italia per i suoi funerali.

