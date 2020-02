Air Italy, Solinas, serve politica aerea

"Siamo a Roma per sostenere i lavoratori di Air Italy e soprattutto per chiedere al governo che si torni a una politica industriale in campo aeronautico". Lo ha dichiarato il presidente della Regione sarda Christian Solinas che sta partecipando al tavolo del Mit sulla crisi della compagnia aerea. "Non si può pensare di perdere i presidi di know how, di conoscenza e competenze come quelli di Air Italy - ha aggiunto poco prima del vertice - chiediamo che vi sia un rilancio che consenta non solo di dare occupazione e lavoro, ma per quanto riguarda la Sardegna di garantire collegamenti e possibilità di sviluppo". Al tavolo convocato dalla ministra Paola De Micheli partecipano anche la Regione Lombardia e i sindacati.