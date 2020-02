Oristano piange Piero Angelo Murru, il 58enne morto nello schianto di Decimomannu

Si chiamava Piero Angelo Murru, aveva cinquantotto anni e viveva ad Oristano. È lui la vittima del terribile incidente avvenuto sulla Ss 196, in territorio di Decimomannu. Si trovava all’interno del mezzo che è stato centrato dal camion di Bartolini che, all’improvviso, ha invaso la corsia opposta. Un impatto molto forte, come testimoniano anche le immagini scattate sul luogo della tragedia. Il suo cuore ha cessato di battere dopo pochi minuti, rendendo di fatto inutile qualunque tipo di soccorso. La conferma dell’identità del 58enne è arrivata pochi minuti fa. Migliorano le condizioni degli altri feriti, ad eccezione del passeggero del camion delle consegne, un venticinquenne. L’elisoccorso l’ha già trasportato al Brotzu e adesso si trova a lottare tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione.

Fonte: Casteddu On Line

