Decimomannu, sangue e paura tra la 130 e la 196: tre diversi incidenti, due morti e un giovanissimo in coma

Decimomannu, sangue e paura sulla 130: tre diversi incidenti, due morti e un giovanissimo in coma. Questo il drammatico bilancio degli incidenti avvenuti tra la 130 e Decimomannu nel pomeriggio. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per tre diversi interventi per incidente stradale in poche ore. Il primo sulla strada provinciale 196, uno scontro frontale tra due furgoni dove purtroppo è morto un uomo di Oristano mentre un giovane di 25 anni è in coma.

Un altro intervento intorno alle 12 per un altro incidente stradale sulla statale 130 all’altezza del km 34: due persone sono rimaste incastrate affidate agli operatori sanitari inviati dal servizio di emergenza del 118 e trasportati in ospedale. Il terzo incidente stradale sempre sulla strada statale 130 nella rotatoria di Decimomannu dove due autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro due feriti e una persona purtroppo è deceduta per arresto cardiaco a seguito dell’impatto, stroncato da un malore. Sul posto oltre le ambulanze inviate dal servizio di emergenza del 118 anche l’elisoccorso e la Polizia Stradale

