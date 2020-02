Pauroso frontale sulla Ss 196, la vittima è di Oristano: un 25enne in coma

Viveva a Oristano l’uomo che ha perso la vita nel terribile schianto tra un furgone e un camion sulla Strada statale 196, tra Decimomannu e Villasor. L’impatto è stato tremendo: il conducente del furgone della Bartolini ha perso il controllo del mezzo e ha invaso la corsia opposta, centrando un camion con a bordo tre persone. Una di loro, purtroppo, ha perso la vita: i soccorsi si sono rivelati inutili. Tre i feriti, tutti trasportati in codice rosso in vari ospedali, ma che non non sarebbero in pericolo di vita. Discorso diverso, invece, per un 25enne, che si trovata trasportato al Brotzu: è in coma.

