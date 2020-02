Trentuno aziende sarde in vetrina da sabato con Mediterranea

Nel Teatro San Martino, in via Ciutadella de Menorca, saranno ospitate 13 aziende: sei del tessile, tre del legno, della pietra e dei gioielli, una del settore della ceramica, una del settore delle piante officinali e due del settore arredo e complementi.

“Mediterranea vuole valorizzare il lavoro dei nostri imprenditori, come ha fatto con efficacia nelle precedenti 19 edizioni”, spiega il presidente della Camera di commercio di Oristano, Nando Faedda. “Quest’anno avremo tre importanti vetrine, una vicina all’altra, nel raggio di poche decine di metri, in un percorso che agevolerà i visitatori”.

Giunge alla ventesima edizione la rassegna Mediterranea, promossa dalla Camera di commercio di Oristano. Anche quest’anno in città accompagnerà la Sartiglia e il carnevale. Da sabato e fino a martedì della prossima settimana, 31 aziende dell’artigianato artistico e dell’agroalimentare di qualità esporranno le loro produzioni in tre edifici storici cittadini: il Teatro San Martino, il Palazzo Paderi e il Palazzo Carta.

Fonte: Link Oristano

