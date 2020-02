Bottiglie di vetro vietate per tutta la Sartiglia: sanzioni per chi non rispetta le regole

Avviso del sindaco Lutzu, che fa appello ai giovani per un divertimento responsabile

Bottiglie di vetro vietate in tutto il percorso della Sartiglia. Le sanzioni, quest’anno, non toccheranno solo gli esercenti commerciali che vendono vetro, ma anche tutte le persone che circoleranno nei tratti del percorso con bottiglie in vetro comprate o portate da casa. Questo l’annuncio del sindaco di Oristano Andrea Lutzu, durante la conferenza di presentazione della giostra equestre cittadine, tenutasi questa mattina al Palazzo degli Scolopi.

Dopo l’annuncio del nuovo divieto il primo cittadino ha voluto rivolgere un appello ai giovani: “La Sartiglia”, ha detto Lutzu, “è e deve essere una festa, ma non una scusa per esagerare con alcol e ubriacarsi”.

“È importante”, ha aggiunto il sindaco, “che le famiglie e la scuola puntino su questo. In concerto con la Consulta Giovani abbiamo creato una serie di eventi collaterali pensati per i ragazzi, ma ricordo che è necessario divertirsi responsabilmente”.

Novità di quest’anno anche la via Dritta più blindata, durante il trasferimento dei cavalieri dal percorso di via Duomo a quello delle pariglie, in via Mazzini. Per mantenere l’ordine è stata disposta una squadra di vigilanti interni, che coadiuvati dalla Polizia impediscano alle persone di immettersi nel percorso durante il passaggio del corteo.

“Vorrei fare un appello anche ai bar e gli esercenti commerciali”, ha concluso Lutzu, “affinché chi, nel momento del passaggio del corteo, si trovi dentro un bar rimanga dentro l’esercizio commerciale, senza utilizzare tavolini o fioriere per arrampicarsi e guardare la sfilata”.

Giovedì, 20 febbraio 2020

L'articolo Vietato circolare a Oristano con bottiglie di vetro durante la Sartiglia: sanzioni sembra essere il primo su LinkOristano.it.