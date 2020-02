Follia a Ulassai, 28enne aggredisce la madre e distrugge la casa: arrestato

Ha aggredito l’anziana madre e, prima, ha praticamente distrutto la casa nella quale, da anni, viveva con lei. Un 28enne di Ulassasi è stato arrestato dai carabinieri per il reato di maltrattamenti: il giovane, ieri mattina, ha chiesto alla mamma alcuni documenti legati alla vendita di un immobile. Qualcosa, però, dev’essere andato storto: il ventottenne è andato su tutte le furie e, dopo aver messo a soqquadro tutta la casa, si è scagliato contro chi l’ha messo al mondo. L’intervento immediato dei carabinieri è stato quanto mai provvidenziale: i militari sono riusciti a bloccare l’uomo prima che potesse fare del male alla madre. Dopo essere stato rinchiuso in una delle camere di sicurezza della stazione di Escalaplano, in mattinata è stato portato al tribunale di Lanusei per il giudizio per direttissima.

Fonte: Casteddu On Line

