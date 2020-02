Sfonda i vetri di alcune auto e fa la pipì davanti ai poliziotti, giovane nuorese nei guai

Prima ha preso di mira alcune automobili parcheggiate in piazza De Bernardi a Nuoro, sfondando vari parabrezza. Poi, alla vista dei poliziotti, avvisati del trambusto da alcuni cittadini impauriti, ha cercato di scappare: gli agenti l’hanno però bloccato e lui, per tutta risposta, si è messo a fare la pipì davanti a loro. Ecco i motivi per i quali un giovane nuorese è stato denunciato: danneggiamento, atti contrari alla decenza e ubriachezza. L’uomo, infatti, aveva anche alzato il gomito più del dovuto. Oltre alla denuncia, per lui è anche scattata una maxi multa.

Fonte: Casteddu On Line