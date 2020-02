Scontro tra furgoni, un morto e 4 feriti

E' di un morto e quattro feriti, di cui uno in coma, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 11 sulla statale 196, nel comune di Decimomannu. Coinvolti due furgoni che si sono scontrati frontalmente all'altezza del chilometro 1,500. Sarebbe stato il mezzo di una ditta di spedizioni, con a bordo due persone, ad invadere la carreggiata opposta finendo per impattare contro il secondo furgone. L'autista che era al volante è morto, feriti invece i due passeggeri che viaggiavano con lui. Ricoverato all'ospedale Brotzu di Cagliari in condizioni disperate il passeggero del furgone della ditta di spedizioni, un ragazzo di circa 25 anni attualmente in stato di coma. Solo contusioni per il guidatore. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.