Coronavirus, prudenza anche in Sardegna: controllo della temperatura a Elmas

Il coronavirus raccomanda prudenza anche in Sardegna. In questi giorni di allarme, anche all’aeroporto di Elmas gli operatori sanitari, protetti da mascherine, misurano la temperatura ai passeggeri dei voli internazionali in arrivo nello scalo cagliaritano, come prevedono le disposizioni del Ministero della salute e della Protezione civile.

Le foto ci sono state inviate da un lettore di ritorno da un viaggio in Spagna.

In presenza di sintomi sospetti, la procedura da seguire – come ricorda il sito del Ministero – prevede il trasferimento del paziente in isolamento presso una struttura ospedaliera designata e la tracciatura dei contatti stretti.