Coronavirus, morti due passeggeri della Diamond Princess

Sulla Diamond Princess , dove dilagano i contagi da coronavirus , va avanti lo sbarco dei passeggeri. La nave è ferma a Yokohama dal 5 febbraio per la quarantena. Intanto da Roma è partito il volo militare che riporterà a casa 30 italiani, insieme ad altri 27 europei che erano a bordo. L’aereo partito ieri notte ha invece portato un gruppo di medici per fare i test sui passeggeri, che saranno imbarcati purché negativi al coronavirus. Resterà a bordo il comandante italiano , con altri 4 connazionali dell’equipaggio. Intanto il bilancio sulla Diamond si aggrava ulteriormente: salgono a 621 i contagi e si registrano i primi due decessi . Si tratta di una coppia di circa 80 anni. I casi accertati di morte in Giappone dovuti al coronavirus salgono dunque a tre, dopo il primo avvenuto giovedì scorso. Continua a leggere sul nostro giornale partner Q.net

Fonte: Casteddu On Line

