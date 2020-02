Casting per film storico in Sardegna, si cercano varie figure: ecco come candidarsi

Per la produzione del lungometraggio storico della casa di Produzione Terra de Punt, Casting Sardegna ricerca i seguenti diversi ruoli: PROTAGONISTA: donna, sarda, età scenica dai 17 ai 29 anni, nell’arco narrativo del film. Capelli e occhi scuri, corporatura minuta, deve avere un’altezza non superiore a H 1,60. Deve conoscere la lingua sarda, anche con esperienza di recitazione minime.

MADRE: sarda, età scenica dai 35 ai 48 anni, nell’arco narrativo del film, corporaetura esile. Conoscenza della lingua sarda, con o senza esperienza di recitazione Possibilmente con i capelli non tinti.

FRATELLO: sardo, età scenica dai 20 ai 32 anni nell’arco narrativo del film, con i capelli scuri. Conoscenza della lingua sarda, con o senza esperienza di recitazione. Deve saper andare a cavallo.

SORELLA 2: sarda, età scenica dai 15 ai 20 anni, nell’arco narrativo del film. Ragazza, anche senza esperienza di recitazione. FRATELLO 2: sardo, età scenica dai 24 ai 35 anni, nell’arco narrativo del film, con i capelli castani, di corporatura esile, anche senza esperienza di recitazione

AMICO: sardo, età scenica 25 anni di età, alto, elegante, di bell’aspetto, anche senza esperienza di recitazione

PADRE: sardo, età scenica dai 50 ai 60 anni, nell’arco narrativo del film, conoscenza della lingua sarda, con o senza esperienza di recitazione. SERVA: sarda , età scenica dai 28 ai 45 anni di età, buona conoscenza della lingua sarda, con o senza esperienza di recitazione. SERVO 2: sardo, età scenica dai 28 ai 38 anni, nell’arco narrativo del film. Bella presenza, con o senza esperienza di recitazione, buona conoscenza della lingua sarda.

VECCHIO SERVO: 60 anni di età circa, viso segnato dalla rughe. Preferibilmente con esperienza di recitazione. Nel film deve parlare con accento, potrebbe essere della toscana o va bene anche tutto il nord Italia.

GIOVANE UOMO: 25 anni circa, robusto, altezza superiore a H 1,80, con i capelli chiari. GIOVANE CORTEGGIATORE: sardo, età scenica dai 20 ai 25 anni, anche senza esperienza di recitazione. CORTEGGIATORE 2: sardo, età scenica dai 20 ai 30 anni, anche senza esperienza di recitazione.

Tutti i candidati non devono avere tatuaggi e piercing visibili, nonché altri elementi evidenti che richiamino alla contemporaneità. Non sono adatti i capelli decolorati e si deve tener conto delle esigenze di scena per eventuali adeguamenti alle pettinature dell’epoca. Sono ammessi per le donne gli orecchini ai lobi delle orecchie. Per partecipare alla selezione inviare un email all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. scrivere i dati anagrafici, la residenza, l’età, l’altezza e il numero di cellulare. Allegare: due fotografie in primo piano (non foto tessera) e una figura intera, possibilmente con sfondo neutro, rinominate con il proprio cognome e nome, eventuale CV artistico e showreel. Nell’oggetto specificare il personaggio per il quale ci si candida. E’ possibile candidarsi entro il 20 marzo 2020. Per informazioni: Rossana Patricelli cell.3662691377

