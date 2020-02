Con Lavoras via alla transizione digitale nel settore urbanistica: coinvolti 11 disoccupati quartesi

Ha preso avvio nei giorni scorsi il Cantiere LavoRas studiato dall’Assessorato all’Urbanistica per garantire una completa digitalizzazione del settore. Alla buona notizia di 11 quartesi che trovano occupazione per i prossimi 8 mesi si va ad aggiungere la certezza di poter migliorare il servizio per la cittadinanza in particolare per ciò che concerne i servizi Condono ed Edilizia Privata.

Si tratta del cantiere numero 6 studiato dal Comune di Quartu, intitolato ‘Progetto di completamento della transizione al digitale del servizio edilizia privata e condono’. Il progetto si articola in due lotti, Ufficio Condono e Ufficio Edilizia privata, ma tutti i nuovi occupati lavorano sotto le direttive del dirigente del settore Aglaia Murgia.

Il costo complessivo del progetto è di circa 210mila euro, 2/3 dei quali sono riservati alle risorse umane. La cooperativa affidataria anche per questo cantiere è Ali Integrazione, che a seguito di selezione ha assunto gli 11 lavoratori, inquadrandoli regolarmente nel CCNL delle Cooperative: 3 ingegneri e 8 geometri/periti edili, che hanno avviato l’attività al settimo piano del Palazzo Municipale di via Porcu.

In particolare si punta all’integrazione e alla razionalizzazione degli aspetti procedimentali e documentali connessi alla complessa gestione locale e remota, con riferimento allo Sportello SUAPE, nonché dei procedimenti tecnico-amministrativi in materia edilizia e urbanistica connessi alla commistione degli archivi cartacei e digitali. La presenza di archivi cartacei, digitali locali, incluso il GIS, e digitali remoti (gestiti dalla Regione Sardegna) impone infatti la necessità di armonizzare i formati e rendere compatibili i documenti. In questo modo sarà possibile snellire le successive attività di ricerca e ridurre i tempi di svolgimento dei singoli adempimenti, con un impatto estremamente positivo sull’ordinato sviluppo del territorio.

L'articolo Con Lavoras via alla transizione digitale nel settore urbanistica: coinvolti 11 disoccupati quartesi proviene da Casteddu On line.