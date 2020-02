Cagliari, il pass sosta comunale non vale al porto: multa all’auto elettrica

Aveva il pass per la sosta riservato alle auto elettriche. Quello che gli consente di lasciare la vettura ecologica in tutti i parcheggi comunali a pagamento gestiti da Apcoa e Parkar. Ma scopre che il pass non vale al porto, dove il parcheggio è di proprietà dell’Autorità portuale e non del Comune. La vicenda è stata raccontata da Enrico Napoleone nel proprio profilo Facebook.

“Avevo parcheggiato la mia Renault Zoe, totalmente elettrica, nelle strisce blu del Molo Ichnusa di Cagliari. Avevo regolarmente esposto sul cruscotto il Pass che il Comune di Cagliari rilascia a tutte le auto elettriche, per permettere la circolazione nelle Ztl e soprattutto per consentire la “Sosta gratuita negli stalli a pagamento Apcoa e Parkar di superficie”.

Al mio ritorno, con somma sorpresa, sotto il tergicristallo trovavo una multa dell’Apcoa (il gestore dei parcheggi della città), per il “Mancato Pagamento della sosta” con relativa sanzione di 22 euro.

Pensavo a una svista, invece il parcheggiatore sosteneva candidamente. “Si anche qui al Molo Ichnusa siamo a Cagliari, ma è un’area governata dall’Autorità Portuale. Le regole del Comune qui non valgono nulla, come non vale nulla nemmeno il suo Pass”. Dall’Autorità Portuale e dalla sede centrale di Apcoa, alla quale ho segnalato il fatto tramite PEC, nessuna rettifica. La multa è da pagare, nonostante tutto.

Che dire, mi pare un fatto incredibile e paradossale, da far inorridire Greta Thunberg, che ha per protagonista un’istituzione che dovrebbe avere a cuore l’ambiente e tutte le iniziative per ridurre l’inquinamento, non solo in mare, ma anche sulle sue rive.

Sembrano lontani i tempi nei quali l’allora Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale, il Comandante di Vascello Isidori, con spirito pionieristico, all’inizio del 2017 promuoveva l’installazione delle prime colonnine di ricarica per auto elettriche a Cagliari, all’interno del porto.

In un campo tecnologico che si evolve, è il caso di dirlo, alla velocità della luce, quelle colonnine sono ormai abbondantemente superate e obsolete, con una potenza di ricarica bassissima, simile a quella di casa, e un sistema di gestione “umana” dell’attivazione e del pagamento primitivo, nell’era delle app. Anche se poi in effetti, a questo punto, restano l’alternativa alla multa per gli automobilisti elettrici come me che vogliono parcheggiare al porto”.

