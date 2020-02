Boom di iscrizioni alla SoloWomenRun: “Già 16 mila, Cagliari verso il record nazionale”

L’ arrivo è fissato in piazza dei Centomila, dialogo aperto con il Comune di Cagliari per valutare la migliore collocazione della spettacolare partenza che vedrà passare sotto l’arco un vero e proprio Fiume Rosa caratterizzato per la prima volta da tutte le partecipanti, Challenge in testa e Open a seguire. La sesta Cagliari SoloWomenRun, corsa rosa solidale organizzata da 42Ksrl in collaborazione con Apd Miramar, con la co-organizzazione del Comune di Cagliari, il patrocinio della Regione Sardegna e sotto l’egida dell’Asi, annuncerà a breve il tracciato definitivo per la versione Open, non competitiva da 4,5km, e quella Challenge da 8,5km, con classifica finale.

Un percorso che va esaminato con attenzione alla luce dei numeri. La Cagliari SoloWomenRun ha già superato le 16mila iscrizioni e vola verso il record italiano per una corsa femminile, che al momento si attesta sulle 17,538 partecipanti.

“L’ampio confronto con il sindaco Truzzu, l’assessore allo Sport, Spano, e l’assessore alla Mobilità, Mereu, ci ha consentito di affrontare insieme al Comune l’impatto della SoloWomenRun sulla città di Cagliari nel suo complesso – spiega Fabio Carini, presidente di Apd Miramar e project manager della SoloWomenRun – valutando gli indubbi aspetti positivi quanto le normali criticità rispetto alle quali, va evidenziato, l’Amministrazione si è subito attivata con grande disponibilità. Il coinvolgimento tardivo dell’assessore alla Mobilità aveva purtroppo limitato una visione prospettica nel suo complesso che, grazie all’odierno incontro con Mereu, durante il quale sono state attentamente prese in considerazione tutte le ipotesi di tracciato per l’evento del prossimo 8 marzo, avvicina una scelta che giungerà nei prossimi giorni, al termine di approfondite verifiche che terranno conto di esigenze primarie quali la massima sicurezza, la facilità di accesso da parte delle migliaia di partecipanti in arrivo dall’area cagliaritana come da tutta la Sardegna, dal resto d’Italia e anche dall’estero, oltre che dalla volontà comune di identificare la location ideale dal punto di vista della spettacolarità, soprattutto considerando che stiamo viaggiando verso il record di Corsa Rosa numero uno d’Italia”.

E l’accordo sembra ormai in dirittura d’arrivo: salvo diverse indicazioni della Prefettura per motivi di sicurezza la partenza srà da via Roma.

“A nome dell’ organizzazione – prosegue Carini – ringrazio il Comune per come sta agevolando il superamento di oggettive difficoltà dettate dalla necessità di coniugare le esigenze di tutti i cittadini a quelle di una manifestazione solidale che, forte dell’ entusiasmo delle migliaia di donne che sono e saranno le protagoniste assolute della SoloWomenRun, con totale spirito di servizio è pronta a contribuire a rendere Cagliari e la Sardegna destinazioni socialmente sostenibili e sempre più attrattive”.

Tra le novità della sesta edizione, anche un’ attenzione particolare all’ambiente. Nei ristori verranno utilizzati solamente piatti, bicchieri e forchette biodegradabili by BioSolution.

