Domani a Bosa la sfilata delle scuole per “Carrasegare ‘Osincu 2020”

Il percorso della sfilata, c’è una modifica nel percorso



Il comune di Bosa si prepara a festeggiare il carnevale. Domani mattina la tradizionale sfilata del “Carrasegare ‘Osincu 2020”. Carri, gruppi in maschera e divertimento per le vie del paese. Protagonisti della sfilata gli studenti delle scuole che sfileranno per le vie cittadine.

Il percorso rimarrà invariato, ad eccezione del breve tratto del Lungo Temo, compreso tra via Gioberti e via Cugia, interessato da alcuni interventi di lavoro urgenti di Abbanoa. La sfilata, infatti, percorrerà un primo tratto del Corso fino a via Efisio Cugia, per poi proseguire come da tradizione sul Lungo Temo.

Punto di ritrovo per carri e maschere lungo il viale Giovanni XXIII, davanti la scuola media n.1 alle ore 10. Ci si sposterà da qui per andare all’ingresso del Corso Vittorio Emanuele II, con svolta per via Efisio Cugia, direzione Lungo Temo. A seguire, il corteo proseguirà da qui per andare verso Ponte Vecchio e svolta per il Corso Vittorio Emanuele II e, poi verso Piazza Duomo. Infine, si percorrerà Corso Vittorio Emanuele II e viale Giovanni XXIII con successiva svolta per via Lamarmora. L’arrivo dei carri e delle maschere sarà previsto nella piazza IV Novembre. Si concluderà con un’animazione musicale.

L’amministrazione comunale rinnova l’invito alla partecipazione al carnevale bosano, con l’assessore alla cultura e al turismo, Alessandro Campus.

Mercoledì, 19 febbraio 2020

L'articolo Domani a Bosa la sfilata delle scuole per “Carrasegare ‘Osincu 2020” sembra essere il primo su LinkOristano.it.