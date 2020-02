A Bosa tutti insieme per ripulire lo spiazzo panoramico di “Su ferru ‘e su Caddu”

Iniziativa contro l’incuria e l’inciviltà, a sostegno dell’ambiente

La piazzuola “Su Ferru ‘e Su Caddu” sopra Capo Marrargiu nella litoranea Bosa-Alghero, una delle strade panoramiche più belle della provincia, verrà ripulita in occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica in programma per venerdì prossimo, 21 febbraio. L’appuntamento è alle 10.

Il luogo è stato scelto dall’Associazione Regionale Guide Turistiche Sardegna (A.R.G.T.S.).

“Ringraziamo l’associazione per la scelta e per il grande esempio di sensibilità per l’ambiente”, dichiarano l’assessore all’ambiente, Piera Addis, insieme all’assessore alla Raccolta differenziata, Carmen Mariani.

L’evento, patrocinato dal comune di Bosa, nasce infatti con l’intento di sensibilizzare quanto più possibile la cittadinanza sul tema dell’ambiente, con l’obiettivo di riqualificare spazi dove l’incuria e l’inciviltà deturpano le bellezze locali da tempo.

Mercoledì, 19 febbraio 2020

L'articolo A Bosa tutti insieme per ripulire lo spiazzo panoramico di “Su ferru ‘e su Caddu” sembra essere il primo su LinkOristano.it.