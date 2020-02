Tra chat e mani sul sedere, si infiamma la polemica alla vigilia della Sartiglia

A quanto si è appreso sarebbe da mettere in relazione con alcuni commenti poco edificanti comparsi in una chat e rivolti da Ignazio Nonnis all’indirizzo dello stesso Carlo Pisanu. Ora, però, è l’Associazione dei cavalieri a passare al contrattacco. In una nota ufficiale si dà conto di un episodio che sarebbe avvenuto la scorsa estate nella sala giunta del Comune, durante un incontro convocato dal sindaco Andrea Lutzu, presenti diverse persone.

Fonte: Link Oristano

