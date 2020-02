Cagliari, nuovo supermercato con polo della movida in viale Monastir

Ci saranno anche nuovi cartelli stradali e pubblicitari. Gli interventi di ristrutturazione edilizia non modificheranno la sagoma dell’edificio. Ora gli uffici di via Sonnino dovranno dare una risposta ai privati che hanno proposto l’investimento e il progetto.

L’idea è quella di ristrutturare l’edificio di viale Monastir chiuso da qualche anno per realizzare un polo del commercio e della movida. Secondo il progetto nello stabile troverà spazio una media struttura di vendita (forse un supermercato), una sala giochi, locali di trattenimento e svago e per la somministrazione di alimenti e bevande.

Un supermercato, con sala giochi e spazi per lo svago e l’intrattenimento aperti al pubblico. Tutto nell’ex Dubai Planet e vecchio Cineworld di viale Monastir. La proposta per la ristrutturazione dell’edificio, avanzata dalla ditta Cieffe, è stata depositata negli uffici comunali.

Fonte: Casteddu On Line

