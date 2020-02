Air Italy: lavoratori partono per Roma

"A Roma per chiedere a gran voce che si blocchi la liquidazione in bonis e si proceda con un concordato". A nome dei lavoratori di Air Italy che domani saranno nella captale parla Giorgia Palanghi, Rsu per conto di Cgil. "Dalla Sardegna non saremo tantissimi, non quanti ieri a Cagliari (circa 300 davanti al Consiglio regionale, ndr), perché non ci sono voli e il viaggio in nave è molto dispendioso e lungo - spiega la dipendente della compagnia aerea - Da quando si è deciso di andare a Roma in occasione del tavolo al Mit è stato impossibile prenotare i voli di rientro".

"Ci andremo in nave, ma costa molto", aggiunge prima di confortarsi all'idea che "saremo ben supportati dai colleghi di Malpensa, che saranno di più e che partiranno in pullman già stasera". Tornando alle aspettative dei lavoratori rispetto al confronto di domani, "ci aspettiamo risposte concrete - dice la rappresentante sindacale aziendale - vogliamo il concordato non per non lavorare, ma per avere più tempo, utile all'individuazione di nuovi partner che possano consentire alla compagnia di continuare a volare", precisa. "Prima di tutto va salvata la compagnia, per i lavoratori e per l'Isola. Air Italy infatti è fondamentale per la continuità territoriale".