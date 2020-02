La riapertura delle prenotazioni per i voli da e per la Sardegna operati da Air Italy “contribuisce ad alimentare confusione e caos tra gli utenti, e aggrava una situazione già di per se poco chiara per i viaggiatori”. Lo afferma il Codacons, commentando l’annuncio odierno della compagnia aerea.

“Se da un lato la riapertura delle prenotazioni è un vantaggio per i residenti della Sardegna, che possono così godere ancora dei collegamenti aerei con Roma e Milano, dall’altro si alimenta caos e confusione a danno degli utenti – spiega il presidente Carlo Rienzi – Fino ad oggi, infatti, la compagnia invitava a chiedere il rimborso dei biglietti relativi a voli con andata e ritorno dopo il giorno 25 febbraio 2020, e molti passeggeri si sono già mossi in tale direzione. Oggi alcune rotte vengono però riaperte, ma solo per le partenze dal 14 marzo al 16 aprile”.

“Una situazione di incertezza che pesa in particolare su chi aveva acquistato viaggi e vacanze in Sardegna per le prossime settimane – prosegue Rienzi – Chiediamo all’Enac di intervenire, affinché siano garantiti i diritti dei viaggiatori ma soprattutto perché siano rese informazioni certe agli utenti che, allo stato attuale, subiscono i continui cambiamenti della situazione di Air Italy”.

Il Codacons ha inoltre chiesto un incontro urgente ai commissari liquidatori della società, finalizzato all’apertura di un tavolo volto a valutare la posizione di imprese e cittadini danneggiati dal caso Air Italy.

L'articolo Air Italy riapre i voli per la Sardegna, il Codacons non ci sta: “Confusione e caos tra i viaggiatori sardi” proviene da Casteddu On line.