Quartu, super vincita in tabaccheria: coppia vince 500mila euro al gratta e vinci

Cinque euro spesi, cinquecentomila vinti. Grosso colpo di fortuna a Quartu, i protagonisti sono un uomo e una donna di circa cinquant’anni. Hanno acquistato un gratta e vinci nella tabaccheria dei fratelli Frongia. Il biglietto fortunato è stato acquistato ieri. Mattia Frongia, uno dei due titolari, ha visto l’incredulità negli occhi della coppia quando, ticket tra le mani, è tornata per riscuotere il grosso premio: “Erano davvero increduli, ci hanno ringraziato e ci hanno promeaso che ci faranno un bel regalo. Noi, ovviamente, siamo felici per loro e non possiamo che augurargli una lunga e felice vita”.

Fonte: Casteddu On Line

