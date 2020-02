Prosegue la potatura degli alberi in via Cagliari: liberati i punti luce

In questi giorni gli operai sono al lavoro nell’incrocio con via Pira. Stop alle operazioni nelle giornate di carnevale

Prosegue in via Cagliari a Oristano l’intervento di potatura sugli alberi, avviato all’inizio del mese. In questi giorni gli operai della ditta Nuova Prima e della Oristano Servizi sono impegnati a sfoltire drasticamente le chiome delle alberature nei pressi dell’incrocio con via Michele Pira e liberare i punti luce, in modo da restituire la giusta visibilità nell’incrocio. L’intervento, predisposto dall’Assessorato comunale all’ambiente, infatti, oltre che per il decoro, si è reso necessario anche per migliorare la sicurezza in una delle vie più trafficate della città e prevenire gli incidenti stradali. “Il termine dei lavori è fissato per i primi giorni di marzo”, ha spiegato l’assessore Gianfranco Licheri, annunciando una interruzione dei lavori nelle giornate di carnevale, da venerdì a martedì prossimi. Mercoledì, 19 febbraio 2020 L'articolo Prosegue la potatura degli alberi in via Cagliari: liberati i punti luce sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano