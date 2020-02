Camion in avaria sulla 131: traffico rallentato fino alle 8,30 Gravi disagi vicino a Bauladu, in direzione Sassari

Traffico in tilt sulla statale 131, questa mattina, all’altezza del chilometro 108 in direzione Sassari, appena superato il comune di Bauladu. Un camion in avaria, con problemi ai freni, ha imposto la chiusura di una corsia e ha ovviamente rallentato la circolazione.

Gli automobilisti si sono trovati bloccati per diverso tempo. Sul posto la Polizia Stradale, che ha disposto un percorso alternativo per far defluire il traffico. Il problema è stato definitivamente risolto intorno alle 8,30.

Mercoledì, 19 gennaio 2020

L'articolo Camion in avaria sulla 131: traffico rallentato fino alle 8,30 sembra essere il primo su LinkOristano.it.